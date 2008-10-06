Екатерина Ющенко повезла детей в парк

На днях Фонд «Украина 3000», главой наблюдательного совета которого является супруга президента, организовал поездку в Европа-Парк (немецкий город Руст) группы детей погибших украинских шахтеров. Парк находится в 35 километрах от Страсбурга, на границе Германии, Франции и Швейцарии. А поводом стали «Дни Украины» в Европа-парке. 25 детей в возрасте от 8 до 15 годов из Кировоградской, Донецкой, Львовской, Днепропетровской и Луганской областей будут находиться в Европа-Паркее с 2 по 11 октября в 2008 г. Они в эти дни получат возможность поучаствовать в работе украинского павильона, где будут представлены народные ремесла , послушать украинских исполнителей. Кроме того, в арсенале парка 100 аттракционов и разнообразных шоу Вместе с детьми и Екатериной Ющенко в Германию приехали министры Василий Вовкун (Мынкульт), Юрий Павленко (семья, молодежь и спорт), Владимир Огрызко (МИД). Также в этой компании был замечен в эти дни глава Национального агентства по вопросам проведения Евро-2012 Евгений Червоненко.