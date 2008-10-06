Кто ярче всех в парламенте? (ФОТО)

Несмотря на то, что Верховная Рада, вроде бы, серьезный орган, народные избранницы не стесняются приходить туда, облачив себя в довольно «легкомысленную» расцветку. Их одежда: пиджаки, платья, аксессуары иногда напоминают скорее моду для девочек-эмо или просто молодежную, ну уж совсем не стиль женщин-политиков, которым в среднем лет сорок. Кое-кто, как можно судить по фотографиям с последних заседаний Верховной Рады, и вовсе пытается маскироваться под цвет сидений в зале парламента. Например, блузку такого же цвета одела недавно супруга гендиректора канала ICTV Александра Богуцкого Елена Кондратюк. Ядовито-малиновый предпочла, несмотря на парламентские кризисные будни, депутат от БЮТ Ольга Боднар. Видимо, это своеобразный женский знак протеста, кто знает?.. Коммунистка Екатерина Самойлик тоже видит все пока в «розовом цвете». Правда, не в таком «ядовитом», как ее коллега из БЮТ. Зато с «изюминкой» - вышитыми цветами по пиджаку и черным бельем под ним. Она, кстати, как можно заметить, подбирает наряды под цвет помады и даже под цвет волос. А вот другая коммунистка, Алла Александровская, предпочла одежду с элементами партийной символики: с красными «кумачевыми» цветочками. Дамы из блока НУНС были замечены в плюшево-коричневом и ярко-зеленом. Тоже довольно «симптоматичные» цвета. Терпение и труд, плюс цвет надежды. Но даже такие необычные расцветки, которые даже не в каждом магазине найдешь, не отменяют того, что та или иная блузочка при всей своей кажущейся «простоте» куплена в дорогом магазине и стоит от $1000 минимум.