Путина в День рождения прячут от террористов

Как, где, при каких обстоятельствах будут праздновать День рождения премьер-министра России тайна за семью печатями. Об этом даже не рассказывают его коллеги по фракции. Как пишет газета «Сегодня», депутат-единорос Сергей Марков и вовсе заявил: «Это же топ-секрет. То, где будет сегодня премьер-министр, информация закрытая из соображений безопасности, ведь Путин входит в десятку самых ненавидимых террористами людей». Есть догадки, что Владимир Владимирович проведет этот день не в России. Об этом говорит тот факт, что встреча с израильским премьером Эхудом Ольмертом, который сейчас находится в Москве, отменилась. Что касается подарков, то партия «Единая Россия» отправит лидеру телеграмму. Президент Чечни Рамзан Кадыров в воскресение сделал свой подарок — подписал указ о переименовании главной магистрали Грозного (проспекта Победы) в проспект Владимира Путина. Но самый главный подарок, наверное, это то, что сегодня в родном городе премьера Санкт -Петербурге городской комитет по физкультуре и спорту презентовал фильм по книге Владимира Владимировича «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». Премьер, сыгравший там главную роль, лично присутствовал на показе. В прошлом году, еще будучи президентом РФ, Путин свой юбилей отметил в Кремле вместе с постоянными членами Совета Безопасности России и руководством Вооруженных Сил. И 54й День рождения он также он провел в Москве, в компании нескольких президентов.