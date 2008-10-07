Виталина Ющенко с отцом «на Вы»

Пристальное внимание со стороны прессы утомляет Виталину Ющенко. «Постоянный самоконтроль и необходимость быть примером для подражания. Я ведь еще и старшая сестра, что, по сути, налагает те же обязанности. Зато это очень дисциплинирует», - говорит самая старшая дочь Виктора Ющенко на страницах журнала «Публичные люди». Но Виталина в просьбах безотказна, как говорится. «Я стараюсь не отказывать прессе. Хотя если журналисту не нравятся действия отца как Президента, он, как правило, переносит свою неприязнь и на меня. Ни в какой другой стране в этом плане нет такой демократии, как у нас. Путин прячет своих детей, Медведев прячет, Саркози тоже. Английская королева вообще приняла меморандум о том, что журналисты не имеют права трогать ее детей до определенного возраста». Зато «нашу» президентскую семью описывают вдоль и поперек, а басни еще те рассказывают. Особенно о том, какой у нас слабохарактерный президент. Но на самом деле все не так! «Отец – интеллигентный, толерантный человек, но, когда надо, умеет быть жестким. В то же время он обладает безграничным терпением и умением держать себя в руках. Именно поэтому люди, не знающие отца, сочиняют басни о его мягкости. Он умеет одним словом, иногда даже взглядом поставить человека на место», - объясняет дочь Ющенко. Свое уважение к отцу Виталина выражает в обращении. С папой-президентом она говорит только на «Вы». – Правда, что у вас принято к родителям обращаться на «Вы». «Для меня это естественно, и такое уважительное обращение порождает особую близость между родителями и детьми», - продолжает Виталина. Но Виктор Ющенко присутствует в личной жизни Виталины и никаким образом не вмешивается в ее работу. «Только советами. Выбор я делаю сама, но ни шагу не ступлю без его совета. Я к отцу точно так же, как все, записываюсь, жду, не всегда попадаю. А звоню почти каждый день. Мне самой часто хочется ему помочь, поддержать, просто подойти и обнять. Он иногда ходит, ходит... Его единственный отдых – в воскресенье садит на даче деревья». Попытка через Виталину повлиять на отца или пробить чье-то назначение могут кардинально изменить ее отношение. «Такой просьбой можно серьезно испортить со мной отношения. Если кто-то хочет использовать меня как волшебную палочку, я могу запросто превратиться из палочки в булаву»,- заявляет Виталина.