НУНС пришел к президенту в «турецких огурцах»

Сегодня президент Украины встречался с фракцией «НУНС». Возле входа в Секретариат их «ловили» представители прессы, среди которых был и фотограф VIPа. Все народные депутаты пришли в черных пальто, классических костюмах и разноцветных галстуках: в полоску, в горошек. С последним аксессуаром очень сложно как-то выделиться, разве что завязать его не правильно, но трое из них таки сумели это сделать. На господах Николае Катеринчуке, Станиславе Аржевитине и Вячеславе Ковале сегодня галстуки были очень необычными на вид. Такой орнамент еще называют «турецкий огурец». Причем огурцы были разного цвета, а у Аржевитина еще и с завиточками. Возможно, так своеобразно на них влияет парламентский кризис, поэтому и появляется креатив в одежде. Интересным сочетанием рубашки и галстука порадовал господин Кармазин. А вот женщины-нардепы предпочли красный цвет в одежде, или аксессуарах . Ольга Герасимьюк пришла в Секретариат президента в красном пончо, а Леся Оробец с красной сумкой. Сразу видно, что настроены они были по-боевому!