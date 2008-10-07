Первая леди, дети и министры гуляют вместе

В Европа-парке продолжается Украинская неделя, организованная Фондом «Украина 3000». Парк находится на границе Германии, Франции и Швейцарии и является самым большим парком развлечений в Европе. На 85 гектарах здесь представлена культура и традиции 12 стран Европы. Екатерина Ющенко вместе с министрами, 25 детьми из восточных областей и своими собственными принимает участие в презентации Украины на территории парка. Перед украинской делегацией уже выступили фольклорные коллективы, а так же агенция «Арт-Велес» представила козацкие забавы.