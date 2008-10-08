Сын Кильчицкой на прогулке (ФОТО)

Земеститель столичного мэра и новоиспеченная мама Ирена Кильчицкая вышла на прогулку со своими двумя детками: полуторагодичной Моникой и двухнедельным Марком. Этот променад засняли журналисты ТСН. Как и было обещано, Марка везли в эксклюзивной коляске, которую придумали японцы и ортопеды, а воплотили в мастерской концерна Феррари. Госпожа Кильчицкая не устает повторять, что таких белых детских «авто» всего восемь в мире. У двоих детей Кильчицкой четыре няни, поэтому она сама уже скоро планирует выйти на работу, в родную мэрию.