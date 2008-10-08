Кивалова наградили

Ежегодную юридическую премию давали в столичном ресторане «Липский особняк». Конкурс регулярно проводится в одном и том же месте, и приурочен ко Всеукраинскому дню юриста (8 октября). Союз юристов Украины раздавал награды в различных номинациях. Народному депутату от Партии Регионов и одновременно президенту Одесской национальной юридической академии присвоили очередное звание-награду. Интересно, что этой осенью награды и звания сыпятся ему на голову прямо как из «рога изобилия». Буквально пару недель назад он вернулся из Испании , где проходила торжественная церемония награждения «European Awards Ceremony». В Барселоне Сергею Кивалову дали звание «Почетный профессор Международного университета города Вены». Еще раньше он получил премию от Президента Украины. А вот вчера Кивалов стал «Юристом- государственным деятелем-2008». Собственно, кроме него за наградой на церемонию пожаловал вице-спикер, экс-министр юстиции Александр Лавринович, а также множество других юристов, мало известных широкой общественности. Кстати, не так давно «нашеукраинец» Андрей Парубий обнародовал список распределения должностей в Кабинете Министров между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов. В нем Кивалову отводилась должность одного из министров.