Буша «оплатили» китайские спонсоры

17 октября в американский кинопрокат выходит сатирический фильм Оливера Стоуна «W» о президенте США Джордже Буше. Фильм назван так по первой букве среднего имени Буша-младшего «Walker». Это первый в истории американского кинематографа биографический художественный фильм, выходящий на экраны в момент, когда главный герой картины все еще занимает в Белом доме кресло действующего президента. «Мне все равно, будет президент Буш смотреть эту ленту или нет, но я хотел бы, чтобы он посмотрел и посмеялся», - заявил Стоун. Буша играет 40-летний киноактер Джош Бролин, в одном из эпизодов фильма он сидит в Овальном кабинете Белого дома в своей любимой позе, положив ноги в черных ковбойских сапогах на президентский стол. Первые рецензии на фильм, снятый на деньги китайских спонсоров, связаны как раз с образом главного героя. «Джош Бролин оставляет прекрасное впечатление в образе Буша, но главным образом внешним сходством», - пишет The Times. Гораздо выразительнее, считает издание, Ричард Дрейфус в роли вице-президента Дика Чейни, когда он с гамбургером в руке объясняет Бушу свою «Доктрину одного процента» (Чейни сказал в ноябре 2001 года: «Если вероятность того, что пакистанские ученые помогают «Аль-Каиде» создавать или разрабатывать ядерное оружие, составляет хотя бы один процент, то мы должны реагировать на это так, как будто это установленный факт») или объявляет, что в Ирак нужно вторгнуться ради его нефти. Другие персонажи, считает издание, такие как Кондолиза Райс в исполнении Тэнди Ньютон, больше подходят для субботних сатирических шоу.