Дочь Тимошенко училась за 26 тысяч евро в год

Известно, что самые богатые люди Украины образование своим детям предпочитают давать за границей. Столица Великобритании – город очень дорогой и не всем по карману, но только не детям наших олигархов. Едва ли не самый популярный ВУЗ – это Лондонская школа економики - London School of Economics (LSE). Год обучения стоит примерно 19-26 тысяч евро, плюс расходы на жизнь. Здесь учились дочь премьер-министра Украины Евгения Тимошенко, старший сын народного депутата от БЮТ Богдана Губского Владимир, дочь Виктора Пинчука Мария, сыновья Андрея Клюева и Петра Порошенко. Как пишет Интернет-издание «Жизнь» Анна Тигипко, дочь экс-владельца банка «ТАС» Сергея Тигипко также училась в этом чудном английском городе, но в ином высшем заведении - City University London. И, если регионал Андрей Клюев считает, что его дети должны учиться за границей из-за определенного престижного круга знакомств, то как рассказывала VIPу Евгения Губская, у них с мужем иной мотив: «Англия умеет приучать к труду», - сказала она. Поэтому и младший сын светской львицы учится в Великобритании, но только в Бристольском университет, где год обучения стоит 16-20 тыс евро.