Абрамович передумал жениться!

Похоже, что в октябре невеста Романа Абрамовича Даша Жукова так и не наденет подвенечное платье. Но, не смотря на то, что осенью свадьбы не будет, она не перестает посещать дом Роберто Кавалли во Флоренции. Недавно Жукова опять ездила на примерку и долго обсуждала с модельером свой будущий свадебный наряд. Абрамовичу белое одеяние невесты обойдется приблизительно в 250 тыс. евро. "Даша встречалась с Роберто на днях, они очень долго разговаривали о платье, - рассказал Каноччи. - Даша, как я знаю, тоже модельер, и ей, наверное, хотелось внести что-то свое. Но к чему они пришли, я пока не знаю". Бракосочетание Абрамовича и Жуковой отемнили не совсем, а просто перенесли дату свадьбы. Говорят, что Роман Абрамович объяснил Даше, что "сейчас нет времени и настроения устраивать праздник". 24 часа в сутки Абрамович занят урегулированием своих финансовых дел, обвал фондовых рынков задел даже бывшего начальника Чукотки. В итоге, с проведением пышной шестисерийной церемонии бракосочетания влюбленные решили повременить. "Даша должна была стать замужней дамой в октябре, но теперь, насколько я поняла из вчерашнего с ней разговора, под венец она пойдет ближе к Новому году, - поделилась подруга 25-летней Жуковой. - Им сейчас не до того. То есть, ему не до того, а она девушка мудрая - подождет, сколько надо". А тем временем забыть все тяготы подготовки к свадьбе Даше помогает ее работа. Недавно она открыла галерею современного искусства "Гараж", где является своеобразным худруком. Даша и сама, кажется, рада на время поставить крест на личной жизни - так увлекла ее бизнес-идея. По материалас сайта «Рокфеллер»