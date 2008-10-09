Внимание! Бютовец с плеткой в руках! (ФОТО)

Казацкий хутор «Галушивка» расположен на трассе Киев-Днепропетровск. Всего несколько метров свернуть с дороги, и вы попадаете в центр украинской традиционной росписи Петрыкивка. Кроме того, это еще и укрепленная территория Сичи, площадка для боевых тренажей с саблями, плетями, луками и булавами. Но чтобы рекомендовать это место для «паломничества», во всей красе этого края и эго гостеприимности решил лично убедиться депутат Киеврады Александр Бригинец. Советник Тимошенко на общественных началах Бригинец тренировался с казацкими плетями. Естественно, чтобы управлять шнуром, надо иметь крепкие мышцы и силу духа. А можно таким способом, например, утихомирить или «приласкать» любимую жену. Но депутат пока только тренировался, а азы науки наверняка продемонстрирует уже дома. После занятий с плетями рекомендуется хорошенько подкрепится. На хуторе в одной из хат уже сейчас работает казачья корчма, где можно попробовать простую, но сытную еду. В домашних же условиях готовить лучше вдвоем.