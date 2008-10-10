Товарищ Криль без особых примет

Имидж у представителя ЕЦ Игоря Криля за последние пару лет особых изменений не претерпел. У него обычная, классическая мужская стрижка – такую можно увидеть и у министра, и у дворника. Заметно, что ухаживает он за ней без особого фанатизма. И поэтому длинная макушка, которая предполагает ровную и системную укладку назад или набок, зачастую выглядит довольно растрепанной. Гардероб политика ничем экстраординарным он не отличается. Все довольно скучно и полосато. Коллекция его галстуков может служить наглядным пособием для изучения моды наших отцов, разве что в более качественном (в плане ткани) исполнении. Косая полоска немедленно вызывает сладкую ностальгию по ушедшей советской эпохе. Единственная дань 21-му веку – это обилие перламутра. Если у Игоря Криля и есть склонность к экспрессии в гардеробе, то вымещается она на рубашках. Тут встречаются очень смелые цветовые решения: например, темно-желтая или ярко-малиновая рубашки. И при этом, Игорь Криль не делает никаких попыток скорректировать весь остальной гардероб, адаптировать его под столь яркий акцент. Гротескные рубашки надеваются под обычные рабочие костюмы: строгие и серые. Возможно, политик просто любит играть на контрастах? Второй его излюбленный стилистический ход – это подбирать галстуки под цвет костюма: так, чтобы все совпадало до мельчайших оттенков. Скажем, серый галстук под серый костюм. И, наконец, слабость всех украинских политиков: любовь к полосатым вещам. Здесь Игорь Криль идет в ногу с модой. Полосатому галстуку он изменяет только когда у него полосатая рубашка и костюм. Однако, и здесь может найти оригинальный выход: костюм в прямую полоску и галстук в косую. А вот к аксессуарам у народного депутата тяги нет. Лишь на правой руке скромно поблескивает обручальное кольцо. Стоимость его часов пока еще не попадала в фокус внимания таблоидов. Может, Игорь Иванович носит на руке просто прибор для отсчета времени, а не индикатор собственного благосостояния? Что ж, чудеса случаются…