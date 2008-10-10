Ирина Бережная: с Фуксманом у нас теплые отношения…

- Под словом „часто” вы, вероятно, имеете ввиду единственный раз для юбилейного выпуска «CosmoLady»? Не хочу вас расстраивать, но помимо того, что я, как вы выразились, «снимаюсь для обложек», я добилась принятия законопроекта «О внесении изменений в действующий закон о нотариате», во втором чтении и в целом, что не удавалось никому за последние 15 лет. Для меня то, что вы называете «гламурное»- второстепенно.- Да, я уехала учиться в Киев, а мои родители до сих пор живут в Луганске. В 19 лет вместе с подругой открыла первую фирму. Кстати, она тоже сделала успешную карьеру – стала судьей хозяйственного суда города Киева. -- Туристическая.- Я очень целеустремленный человек. Если боятся принимать решения, то никогда ничего в жизни не добьешься. Нет ни одного успешного человека, у которого был легкий путь к вершине.- Она активно занимается общественной и политической деятельностью. В этом я очень на нее похожа. Но мое решение пойти в политику было обусловлено желанием не оставаться в стороне от важных решений, которые формируют мое будущее и будущее моей страны. Я хочу принять личное участие в построении успешной Украины.- Журналисты вообще склонны делать сенсации из воздуха. Появилась с Фуксманом и уже не интересует, какие законопроекты я внесла в Парламент, а обсуждается только возможный роман с Фуксманом или, например, с Кравчуком. Мы друзья, у нас очень теплые, дружеские отношения.- И что дальше? Я периодически хожу с друзьями на светские мероприятия. Недавно, например, вместе с Алексеем Костусевым и Еленой Бондаренко была на концерте Хулио Иглесиаса. По-вашему у меня с ними тоже роман?! Так как из-за плотного рабочего графика сложно находить время для встреч, я стараюсь совмещать приятное с полезным, и получаю массу удовольствия от общения с друзьями на различных мероприятиях. -- У меня нет романов! В моей жизни есть любимый, близкий человек. Он абсолютно не публичный, и его имя вам ни о чем не скажет. Я благодарна ему, что он с пониманием относится к моему публичному статусу и не реагирует на публикации в прессе о моем «очередном романе». Кто по-настоящему очень переживает все «журналистские сплетни» – это мама. Например, недавно в ТСН прошла информация о том, что я жду ребенка. Мама «принимала поздравления» две недели.- У меня со всеми хорошие отношения. Со многими я дружу уже очень много лет. Например, Андрей Портнов, мой земляк и мы знакомы уже лет пятнадцать. Никто тогда еще и не думал о политике. Из коллег женщин - я больше всего дружу с Леной Бондаренко, Юлией Новиковой, Ириной Гориной и Инной Германовной Богословской.- Европу уже объездила всю. Так же была во французской Полинезии: на островах Бора-бора и Таити. Еще на Гавайях. Совсем недавно путешествовала по Австралии, Индонезии и Сингапуру.- Если у меня деловая встреча, я выбираю рестораны по их месторасположению, так как в Киеве постоянно затруднено движение. Если говорить о любимых ресторанах, - то это «Велюр», «Сюрприз», «Ле Гранд Кафе» и «Пантагрюэль».