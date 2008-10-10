Как Екатерина Ющенко окультуривала подружку Бонда (ФОТО)

Исполнительница роли подружки легендарного «агента 007», из очередной серии Бондианы, украинская модель Ольга Куриленко прилетела в Киев на презентацию этого фильма. После теплого приема в столичном отеле «Хаят» и общения с журналистами Ольга встретилась с женой президента Украины Екатериной Ющенко. После общения с журналистами в стиле «а любите ли вы позировать перед камерами обнаженной», первая леди предложила новоиспеченной актрисе совершенно противоположную тему, а именно - музей, украинские народные традиции, вышиванки и прочая. Как видно по фотографиям, обе женщины остались довольны этим общением.