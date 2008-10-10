Тимошенко, Турчинов и Черновецкий ездят на Мерседесах

Продолжая годами жалеть народ и повторять, как бедно живется людям в этой стране, чиновники, однако, предпочитают жить хорошо: дорого одеваться, сытно кушать, красиво отдыхать и в этом списке обязательно – комфортно ездить. Такое колличество дорогих авто как в Киеве, можно увидеть разве что в Москве. Ведь в Европе и Америке даже представители власти не всегда позволяют себе демонстрировать подобный «шик» на людях. Ездят на шикарных авто, а речь пойдет о Мерседесе, преимущественно политики, бизнесмены и …их родственники. Общая любовь политиков к «немцу» демонстрирует скорее статус и положение в обществе, чем наличие нулей на счету. Например, президентский эскорт составляют исключительно «мерсы». «Народный» Премьер тоже ездит на автомобиле этой марки. И что следует отметить, Юлия Владимировна чаще всего сидит на переднем сиденье. Видимо, по дороге Юлия Владимировна дел не решает, а привычка все держать под контролем, даже обстановку на дороге, дает о себе знать. А вот ее соратник-«тень» и правая рука Александр Турчинов в Мерседес садится по диагонали от водителя, на самое безопасное место в салоне машины. Так же и столичный мер Леонид Черновецкий. Сопровождает киевского главу еще один Мерседес с охраной. «Кубик» всегда ездит спереди Майбаха Черновецкого со стробоскопами – световыми и звуковыми маячками. В окне машины мэра увидеть не возможно. Стекла авто закрывают стянутые «бронированные» шторки. На джипе Мерседесе также возят и министра внутренних дел Юрия Луценко. Его автомобиль просто напичкан екранчиками. Можно смотреть по дороге новости или мультики. Надо же как-то разбавлять серую, проблемную жизнь разноцветными красками. Когда после громкой свадьбы с Филом Раффином в Америке Александра Николаенко вернулась в Украину, красавицу возил черный Мерседес с темными-темными стеклами. Понятно, жену миллиардера могли сфотографировать где-то по дороге за просто так, а ведь снимки ее стоят дорого, особенно последние – свадебные. Ну а президент ФК «Динамо» Игорь Суркис неприятных ситуаций на дороге не боится, поэтому за рулем своего Мерседеса ездит сам, и стекла его машины не затемнены.