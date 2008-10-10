БЮТ послали и он пошел!

Эта неделя выдалась на редкость жаркой и насыщенной судьбоносными для страны политическими событиями. Соответственно, и сокровищница устной политической мудрости пополнилась несколькими бесценными перлами. Народный депутат от «Нашей Украины» Ксения Ляпина встретила роспуск парламента почти с радостью: «И, вообще, полегчало немножко от Указа, от досрочных выборов, потому что сидеть дальше в этом болоте и изображать такую же "жабу", как все, сил не было». И то правда: уходить надо красиво. Как, например, депутат от БЮТ Андрей Кожемякин – его последнее слово было лаконичным: «Нас послали - мы идем. Мы пойдем и победим». Недавние спекуляции по поводу того, что Юлию Тимошенко похитила летающая тарелка, неожиданно подтвердил обычно прагматичный Николай Азаров. Более того: по его мнению, ситуация носит куда более массовый характер. «… в Украине большинство политиков – инопланетяне. Они будто живут в другом мире, в других измерениях, в других понятиях и даже цифры Госкомстата, которые они получают, у них какие-то другие – марсианские», – поделился своими подозрениями депутат-регионал. Насколько марсианские цифры отличаются от российских, мог бы пояснить посол РФ в Украине Виктор Черномырдин. Мог бы – но не захотел. Комментируя недавние газовые переговоры между двумя странами, он обошел щекотливый вопрос цены с изяществом прирожденного дипломата: «Цена - это дело непростое, переговорный процесс, по сути дела, интимный».