Каськив из-за выборов не улетит в небо!

Например, у нунсовца Вячеслава Каськива были колоссальные планы по личному самосовершенствованию на эту осень, но теперь они будут откорректированы. Он собирался пойти на летные курсы, чтобы научиться пилотировать самолет. - Небо для политика – это очень важно. Это единственное место, где можно посмотреть на ситуацию свысока, - сказал он VIPу. К тому же, у нполитика уже есть друзья, которые умеют пилотировать самолеты. Также он хотел довести свой английский до совершенства и съездить в разные места, а так придется снова учавствовать в предвыборной гонке. Недоволен и нардеп от Партии регионов Степан Хара. Он считает, что роспуск парламента это ужасно. Правда, на личной жизни депутата президентский указ не отразился: - Семья не зависит от того, что в парламенте происходит, а в рабочей жизни – это полный беспредел, - говорит он. А вот Олесь Доний из НУНС не огорчается. У него, как всегда, фестивали на первом месте. – Все культурные акции я проводил еще до того как был депутатом, это не зависит от моей политической деятельности, - признался политик.