Бережная и Кужель в «Ягуар» не сели

В одном из самых престижных ресторанов города «Липский особняк», в один из осенних вечеров собрался столичный бомонд. Вероника Жанви, по прозвищу «парижская куколка», приглашала на показ своей новой коллекции известных людей и своих клиентов. Зал был заполнен до отказа: кто-то просто общался, а кто-то дегустировал сигары и вина по совету сомелье. Из VIPов были замечены экс-замминистра Александра Кужель, которая очень любит подобные зрелища и тусовки. Она сидела в первом ряду, вместе с бывшей женой телеведущего Ильи Ноябрева: видимо, женщины дружат, поскольку часто появляются вместе на подобных мероприятиях. Пришла на показ и народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная со своим другом, экс-совладельцем канала «1+1» Борисом Фуксманом. Тот, в свою очередь, пришел с неким Александром, которого присутствовавший на вечеринке скульптор Олег Пинчук назвал своим главным спонсором. Показ, как обычно, длился не долго, хотя его начало и задержалось часа на полтора. Модели показывали лишь платья в трех цветах: белом, красном и черном. После чего все желающие могли покататься на автомобилях. Им предложили эксклюзивный вечерний тест-драйв автомобилей Jaguar XF, Jaguar XK, Jaguar XJ и Jaguar X-type, стоявших у входа в ресторан. Две VIP-дамы Бережная и Кужель на авто не катались.