Как VIPы в деревне закрывали сезон

На провинциальных полях, которые Киевский гольф клуб превратил в «кусочек Европы», на этих выходных «окультуривались» cелебрити. Гольф считается элитным видом спорта, ведь не каждый может позволить себе заплатить 25 тысяч долларов за годовой абонемент и купить набор клюшек минимум за 2 тысячи долларов. А когда в таком «поле» собирается тусовка, то автомобилей на стоянке собирается столько, что если их продать, то на вырученые пару миллионов долларов можно жить безбедно не один год. Кстати, в скором будущем в гольф-клубе планируют сделать две вертолетные площадки, ведь в Макаровский район так добираться быстрее, чем на авто. А вертолеты для наших олигархов – не проблема. Пока иностранцы и гольфисты-мастера проводили свой турнир на профессиональном поле на 9 лунок, VIPы засеивали тренировочное поле мячиками для гольфа. На закрытии сезона отечественных политиков не наблюдалось, они, по рассказам персонала, обычно приезжают по утрам и стараются оставаться незамеченными. Однако, видели здесь министра молодежи, семьи и спорта Юрия Павленко, народных депутатов Арьева и Томенко. В этот раз кроме «работников» шоу-биза и телеведущих, в гольф приехала поиграть супруга посла Мексики в Украине Жанна Муза. Ей в этот вечер не особенно везло: организаторы не разрешили не прокатиться на элитном авто «Bentley», на котором «катали» всех желающих. Видимо, не разобрались, кто она. А завершил мероприятие фейерверк под песню группы Queen «We are the Champions» и огромный 80-ти килограммовый торт.