Жена Ющенко продала корзину с медом

11 октября 2008 года Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» госпожа Екатерина Ющенко посетила благотворительный вечер в поддержку Украинского Католического Университета. В мероприятии, которое состоялось в помещении столичного отеля «Хаятт», также приняли участие Глава УКГЦ Блаженнейший Любомир Кардинал Гузар, секретарь Папского совета по делам мирян Йозеф Клеменс, президент Украинского Католического Образовательного Фонда Джон Кюри, высшее духовенство Украинской Греко-Католической церкви, представители украинского общества и компаний - спонсоров акции. Во время мероприятия состоялся благотворительный аукцион, средства от которого будут направлены на поддержку малообеспеченных студентов УКУ. Госпожа Ющенко представила на благотворительный аукцион три лота - картину-триптих украинского художника Олеся Дориченко «Сад божественных песен», Национальный атлас Украины с подписью Президента Украины, а также корзину с медом, свечами и медовыми напитками, произведенными на пчелиной ферме семьи Ющенко. В целом во время аукциона было собрано почти 35 тысяч долларов.