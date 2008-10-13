Кто делает Богатыреву красивой?

Дизайнеру Олесе Телиженко удается удивительным образом сочетать современные формы с традиционным украинским мотивами. Благодаря этому критики уже успели окрестить ее стиль этномодерном. Среди поклонников направления оказались Виктор и Виталина Ющенко, Раиса Богатырева, Нина Матвиенко. А теперь вещи украинского дизайнера будут презентованы в Каннах. В качестве эксклюзивного сувенира.



– Как правило, для пошива одежды нужно несколько примерок. Виктор Ющенко, для которого Вы делали вышиванку, как я понимаю, на примерки не ездил? – Конечно не ездил. У Президента хватало дел более важных. Обычно лучше, если есть две-три примерки, но обретенных знаний, умения и интуиции хватило, чтобы довести все до совершенства.



– А кто из ваших клиентов ходил на примерки? – С Президентом — это был исключительный случай. Как правило, мы примеряем вещи на заказчиков по нескольку раз, так было и с Ниной Матвиенко и с Раисой Богатыревой. После этого вещь сидит как влитая.



– Как правило, для пошива одежды нужно несколько примерок. Виктор Ющенко, для которого Вы делали вышиванку, как я понимаю, на примерки не ездил? – Конечно не ездил. У Президента хватало дел более важных. Обычно лучше, если есть две-три примерки, но обретенных знаний, умения и интуиции хватило, чтобы довести все до совершенства.



– А что именно Вы шили для Раисы Богатыревой? – Мы сделали ей три костюма. Первый с грифонами и широким фризом на юбке были вышитыми бронзой в стиле моей коллекции «Скифия золотая. Великая Степь». Она стройная, очень красивая и изысканная женщина. Мы пошили костюм, который ей шел. Богатырева должна была в нем открывать заседание Верховной Рады. И вдруг — велик! Оказывается, еще похудела. Но когда была уже последняя примерка, она оделась и говорит: «Боже, девочки, вы меня такой красивой сделали!». Костюм, действительно, красивый вышел. Я почувствовала ее стиль. Тем более, коричнево-фиолетовый цвет костюма и бронзовая вышивка красиво соединились и очень подходили к ее лицу и цвету волос.



– Кто еще из публичных людей является Вашими клиентами? – Виталина Ющенко, Фома, Росава, Ольга Захарова, Ирина Санина.



– Это постоянные клиенты? – Да, в большинстве.



– Где-то читала, что вы с Виталиной подруги, это правда? – Скорее хорошие знакомые, мы хорошо общались в тот период, когда работали вместе. фото: Макс Перепелица и из архива Олеси Телиженко