У Бектурсунова очень креативная визитка (ФОТО)

Глава Киевского медиа-холдинга Казбек Бектурсунов во время избирательной кампании Черновецкого решил более полно выразить себя и сделал замечательную визитку, которую представил сайт Starlife. Художественная ценность изделия весьма примечательна. Бумага, на которой она сделана, дорогая, качество печати очень высокое. О текстовом наполнении не нам говорить. Чего только не сделаешь для себя... «Дуся», к примеру, полностью согласна с позиционированием Бектурсунова, хотя и пишет, что «креатив, приписываемый Казбеку, как всегда, не его». На этот раз Бектурсунов использовал творческий потенциал читателей. Дабы убедится, что номер телефона указанный на визитке принадлежит Казбеку Бектурсунову, сайт VIP позвонил по указанному номеру. После длинных гудков ответа так и не последовало, хотя раньше трубку с этого номера брал именно господин Бектурсунов. Видимо, таки нет у руководителя Киевского медиа-холдинга времени слушать "нашу болтовню".