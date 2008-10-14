Детям Кличко папу не показывают!

Во время боя Виталия Кличко с Питером жена украинского спортсмена Наталья сильно переживала. Ей не удавалось скрыть свое волнение, хотя она и уверяет, что умеет хорошо маскироваться, но все же такие эмоции скрыть не возможно. А вот детям «мордобой», в котором участвует их папа-боксер, не показывают. Берегут детскую психику. «Одно дело, когда ты видишь просто спортсмена на ринге, но совсем другое — когда мужа или отца», - объясняет Наталия Кличко. Когда папа бьет морду чужому дяде, дети тихо и мирно спят. Бой трем ребятишкам Кличко показывают только в записи. И то только в том случае, если папа выигрывает. «Хотя после так называемого поражения Виталия от Льюиса, наш старший сын видел фотографии (в 2003 году Егору Кличко исполнилось только три года — Авт.). Он понимал, что папа проиграл. Но при этом верил и знал, что его папа — лучший в мире»,- говорит Наталия. Наталья Кличко, не зависимо от результатов боя, всегда в первую очередь звонит маме Виталия. «Это у нас железное правило. Я всегда после боев звоню ей, говорю, что все хорошо», - делится бывшая модель с читателями газеты «Сегодня». Вряд ли хорошо для Наталии то, что муж вернулся на ринг, но уговаривать его остановиться она явно не собирается. «Знаете, что бы я ему ни говорила, его переубедить невозможно. Он все сделает по-своему. Как и в этот раз. Я не буду его останавливать, ведь на ринге в Берлине Виталий еще раз доказал, что является блистательным спортсменом. Я смотрела на своего мужа и вновь понимала, что природа наделила его не только уникальными физическими данными, но и способностью остро мыслить, принимать правильные решения. Когда голова и тело работают одинаково хорошо, результаты получаются великолепными», - гордится мужем Наталия Кличко.