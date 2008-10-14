Шеварнадзе звонит Ющенко ночью

14 октября 2008, 15:05

Андрей Ющенко станет крестным Софии Шеварнадзе

Тридцатилетний Георгий Шеварнадзе, племянник экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе рассказал газете "Сегодня", что женат на украинке, которая родила ему двоих детей, и из-за которой он остался жить в Киеве: - Мы компанией (я, Юра Бродский, Андрей Ющенко и другие) в день моего приезда из Женевы отстояли на Майдане, а после этого пошли в ресторан. Там вместе с нашими общими друзьями была девочка Аня. Она из Симферополя и ей тогда было только 17 лет. Когда я на нее посмотрел, я сразу понял, что она будет моей женой. Вот такая вот любовь с первого взгляда. Где-то через месяц мы начали встречаться, а через полгода поженились. Сейчас у нас двое детей: младшей Софии будет два года, а Георгию — три. Когда будет третий, назову Давидом, - рассказал Георгий. Он купил в Киеве квартиру и собирается получить второе образование в КИМО. Это будет не сложно, ведь Шеварнедзе знает в совершенстве французский, итальянский, английский и немного испанский, сейчас начал активно изучать украинский. Правда, грузинского не знает, хоть и бывает на родине 3-4 раза в году. Виктора Ющенко Георгий пару раз встречал: - Я был приятно удивлен, что, когда мы отмечали день рождения Андрея и когда Виктор Андреевич зашел на праздник, президент поздоровался со всеми гостями за руку, хотя там нас было много. Меня он расспрашивал о дяде. А с Андреем Ющенко Георгий Шеварнадзе, по его словам, лучшие друзья. — Я могу позвонить ему даже ночью. Мы дружим уже лет 6. Раньше часто ходили в клубы. С появлением у меня детей стали видеться реже. Иногда выбираемся на открытия клубов или посидеть в ресторане. К примеру, в «Феллини». Я хочу, чтобы Андрей стал крестным папой Софии. Он уже согласился. Дома у Андрея и Лизы он бывает часто. Мои дети очень любят девушку Андрея Лизу. Когда она приходит к нам, они вешаются на нее с двух сторон. Лиза играет с ними, смотрит мультики. Георгий даже выучил и произносит ее имя «Лизя». Один раз до рождения малышей мы даже вместе летали в Турцию. В будущем Георгий хочет заняться политикой, а последние 5 лет занимается продажей нефтепродуктов. В Грузии у его семьи есть сеть супермаркетов, у Георгия в семейном бизнесе своя доля. А в Киеве Шеварнедзе занимается благотворительным фондом, который помогает детям-сиротам. Предложила ему это занятие Виталина Ющенко. О своих хобби он говорит так: - Люблю машины. Раньше ездил на спортивных, теперь у меня джип-«Мерседес». Я предпочитаю эту марку машин. Моя жена любит «Лексусы», а отец — только БМВ. К лету снова хочу взять какую-нибудь спортивную машину. Еще я езжу на мотоциклах. Подумываю о покупке «Харлея». А вот из-за детей Шеварнедзе даже бросил курить и поправился на 15 килограммов, поэтому вечерами сидит в Odnoklassniki.ru. Из ресторанов предпочитает «Будда-бар», «Фелинни», реже «Декаданс».

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