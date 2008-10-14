Виктор Янукович слегка расслабился (ФОТО)

То, что Рада сейчас не работает, а в стране политический и финансовый кризис, никак не сказывается на публичности самих же политиков. Например, Лидер Партии регионов Виктор Янукович, которого не так часто увидишь в парламенте, свою публичность не афиширует, но все же присутствует в политической жизни страны. Есть же такие VIPы, что теоретически они есть, но практически их не видно. Это, к примеру, о жене господина Януковича. Виктор Федорович решил выйти из парламента, попустить галстук и расслабиться. Хотя, в последнее время он галстуки и вовсе перестал одевать. Впрочем, куда бы не шел лидер регионалов - то ли поздравлять первую учительницу с профессиональным праздником, или в церковь на Покрову - выглядеть все равно надо хорошо, даже без галстука. А в Святогорской Лавре, что под Донецком, даже имеется икона, написанная местным художником, на которой изображен "лик" Януковича. Следует отметить, что публично молится Виктор Федорович довольно часто. Конечно, интересно было бы еще увидеть, как бывший кандидат в президенты исповедуется. Но о грехах мы, конечно, не узнаем никогда, потому что как есть тайна расследования, так существует и тайна исповеди.