«Розинская`s грудь» открыла сезон (ФОТО)

В этом сезоне в моде золото. Одежда, украшения, место тусовок и время года – все должно блестеть и переливаться желтым. Золото- символ богатства. Вчера «золотая» Ирина Данилевская открывала очередной Ukrainian Fashion Week. В помещении музея «Золотые ворота» собралось много гостей, друзей и модников. Для них в первый вечер показали коллекцию вечерних платьев от Сергея Смолина iDol, что не свойственно для дизайнера, потому что свои изделия он создает исключительно для мужчин. Потом под коньяк Арарат модники смотрели коллекцию украшений специального гостя вечера армянина Нура. Модели в черных и коричневых платьях, с украшениями на груди выходили под пение Асмик Торосян. В общем, 23-ий сезон мод торжественно открыт. Модники и модницы, готовьте свой обновленный модный гардероб к недельной прогулке!