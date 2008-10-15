Довгий гуляет с Черновецким в саду

Но официальном сайте секретаря Киевской городской государственной администрации в течении полугода проходил веб-чат, на котором Олесь Довгий отвечал на вопросы всех, интересующихся его жизнью. Не один раз ему пришлось опровергать факт его существования в социальных сетях: на «одноклассинках», в «контакте». Однако, только на сайте odnoklassniki.ru существуют 4 анкеты с Олесем Довгим: 27 лет из города Киева. Везде его фото, причем заметно, что взяты они из официальных источников либо известных сайтов. Кстати, виртуальные Олеси, по всей видимости, являются футбольными фанатами. Один из клонов Олеся состоит в группах «Динамо, и «За красивый футбол». Он успел насобирать уже 65 друзей. Второй Олесь-клон друзей не имеет и кроме трех фото никакой информации у него в анкете нет. Третий клон дружит с 35 поклонниками и состоит в группе «Довгий», а у четвертого 78 друзей и 5 групп: Клуб болельщиков Динамо, Логистика, Довгий, Я не был на Майдане и Ibiza Style Одесса. В том же чате, на своем персональном сайте, начинающий свое утро с плавания и зарядки настоящий Олесь рассказывает, где его можно увидеть в реальности. По субботам, мол, он гуляет по Крещатику, а по воскресениям ходит в Ботанический сад вместе со своим начальником, мэром Леонидом Черновецким.