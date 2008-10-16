Кличко пользуется памперсами сына

После боя с Сэмюэлем Питером у боксера Витялия Кличко руки были похожи на боксерские перчатки. Таких травм у чемпиона мира по боксу по версии WBC не было никогда. Как признался сам Кличко, что во втором раунде ему показалось, что он удар был не в голову Питера, а в каменную стену. После несколько таких ударов руки Кличко были черными! Лечить раны Кличко пришлось народным методом. Он рассказал, что прикладывает к больным кулакам памперсы своего трехлетнего сына. «Это не шутка. Это хороший народный метод. А вы не знаете?», - спросил Виталий присутствующих на пресс-конференции журналистов. И объяснил, что уринотерапия хороша для лечения травм или опухолей. Надо взять детский памперс, удалить с него защитную пленку и поставить компресс на поврежденное место. Такой же метод лечения Виталий Кличко посоветовал и Сэмюэлю Питеру.