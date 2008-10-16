Маричка Падалко родила девочку (ФОТО)

Телеведущая Маричка Падалко родила дочку. Об этом сообщили коллеги ведущей в сегодняшнем "Сніданке з "1+1". Девочку решили назвать, как маму, Машей. Это уже второй ребенок журналистского семейства Марички Падалки и Егора Соболева. Их старшему сыну Мише в марте исполнится два годика. До последнего Маричка не бросала свою работу, сначала она вместе с Юрием Горбуновым вела «Сніданок з «1+1»+», а потом свое шоу «Марічкин кінозал». Желаем Машеньке Соболевой крепкого здоровья и удачи, а родители девочки плохому ее не научат.