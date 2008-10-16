Женщина Януковича - роковая брюнетка в стиле «вамп»

16 октября 2008, 14:09

Порадуем всех людей, с развитым чувством прекрасного – и вспомним незлым тихим словом еще одну красивую женщину в рядах уходящего в небытие парламента. Елена Бондаренко, Партия регионов

Пребывание в Верховной Раде, как это обычно и бывает, существенно повлияло на имидж политика. Так, прическа госпожи Бондаренко кардинально поменялась в 2007 году. До этого, она носила длинные волосы, которые либо распускала, либо завязывала сзади в хвостик. Оба варианты ей очень шли. Но год назад Елена Анатольевна решила придать своему образу дополнительную серьезность – и укоротила свою длинную прическу до уровня каре. А, заодно, и подкрасилась в более темный цвет. С тех пор, она балует политический бомонд разнообразными укладками. Следует отметить, что тут она на высоте. Ее укладки выглядят довольно естественно и, что еще более важно, все ей идут. При любых прическах – и когда волосы гладко окаймляют лицо, и когда подогнутые концы создают эффект продуманной «взъерошенности» – лоб политика всегда открыт, что делает взгляд госпожи Бондаренко уверенным, открытым и честным. Наряды политика также говорят много позитивного о вкусах хозяйки. Елена Анатольевна снискала себе славу ярого приверженца строгих костюмов. Возможно, даже слишком строгих. Она настолько решительно пренебрегает всякими «женскими штучками» в одежде, что это поневоле внушает уважение. Ранее, еще во времена длинных локонов, госпожа Бондаренко позволяла себе носить игривые розовые наряды в черный горошек – но теперь явно отправила такие вольности на свалку истории. Сегодня ее костюмы можно охарактеризовать, как «сверх деловые». В 9 случаях из 10 - это черный пиджак и белоснежная блузка. Встречаются и совсем мрачные, серо-черные сочетания. Но сразу оговоримся: такие тона Елене Анатольевне чрезвычайно идут. Черты ее лица сразу становятся четкими и выразительными, приобретают вдумчивость и даже торжественность. Есть правда, в этом мире монохрома и одно яркое пятно – на некоторых снимках Елена Бондаренко запечатлена с красной чашкой. Очевидно, любимой – потому что смотрится она вполне концептуально, как правильно подобранный имиджевый элемент. В использовании аксессуаров Елену Бондаренко также отличает строгий аскетизм. Она – едва ли не единственная женщина в украинской политике, не признающая при выборе украшений принцип «чем больше – тем лучше». На черный «глухой» гольф она может надеть изящную серебристую цепочку – и все. «Поймать» этого политика с брошью – задача, достойная опытного папарацци. А вот на ушах Елена Анатольевна позволяет себе «оторваться»: она практически никогда не появляется без сережек. Причем, левое ухо у нее проколото несколько раз – очевидно, еще со времен журналистской «вольницы». Макияжем Елена Бондаренко пользуется от души. Глаза она подводит сильно, а губы красит ярко – в стиле «женщины-вамп». Но именно с таким выразительным макияжем ей и хорошо. Более того: губы ей следовало бы подкрашивать ярко и более регулярно. Ведь, как только помада «съедается», политик приобретает немного уставший вид. Но, как только макияж подправлен, к Елене Бондаренко возвращается экспрессия молодости и ее «фирменная» улыбка – мимолетная и озорная, как солнечный зайчик.

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