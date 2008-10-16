Тимошенко начала носить шарфы

Шляпы, шапки премьер не носит, тем более банданы, которыми так увлекается ее дочь Евгения, зять Шон и поклонники. Разве что оденет иногда каску при спуске в шахту. Даже такой предмет гардероба как шарфик, можно увидеть на ней очень редко. Шарф премьер надевала лишь в церкви (прозрачно-розовый) и на свадьбе дочери (прозрачный белый). На днях, во время возложения цветов по случаю дня украинского казачества на Софийской площади, премьер-министр была замечена в сиреневом, с вышивкой шарфе. Этот аксессуар она одела не на голову, а на плечи, что для ее стиля является чем-то новым. Но как рассказала VIPу первая помощница Юлии Владимировны Ольга Федоровна Трегубова, все дело в погоде. Премьер решила утеплиться из-за прохладного дня. На Тимошенко в тот день было теплое синее платье с синими туфлями, а так как на поясе платья можно было увидеть сиреневые цветы, то его владелица решила одеть и шарфик одного цвета с цветочками. Сама же первая помощница всегда в курсе обновок своей начальницы. По ее словам, шарфов у премьера много и на всякий случаи жизни. «Например, в рабочем кабинете премьера на всякий случай висит светло-бежевый кашемировый шарфик.- Она его надевает, когда холодно», - сказала Тригубова.