Бережная «замаскировалась»

В Киеве стартовал Ukrainian Fashion Week. Модники и модницы просто слетелись на подиум, как бабочки на свет. Первый модный вечер посетили много узнаваемых лиц. На показе Лилии Пустовит в первом ряду сидели Николай и Анастасия Катеринчуки. Судя по реакции Анастасии на выход моделей, платья жене политика очень понравились. О своем выборе она постоянно шептала мужу на ушко. Николай на это только кивал головой. Сразу после показа Пустовит он покинул зал, где в основном были женщины. Жена «динамовца» Шовковского Ольга Аленова во время показа даже разделась, так было душно смотреть новые модные шмотки. Пришли также жена Бютовца Евгения Губская, нардепы Ирина Геращенко и Алена Кондратюк, а регионалка Ирина Бережная привычно под ручку с Андреем Кравчуком, а также Вячеслав и Ирина Дюденки. Телеведущая Анна Безулык к Виктории Гресь примчалась с огромным букетом цветов. Во время показа, подруга Фуксмана тихо и мирно, в компании Кравчука и Подкопаевой, сидела в кафе, при этом «неудачно замаскировавшись» гламурными очками. Явно не понравилось модное шоу сыну певицы Надежды Мейхер. Мальчик капризничал, снял свои кислотно-зеленые калоши и отказывался их надевать. А вот дочка пресс-секретаря Президента Ирины Ванниковой вела себя, как подобает леди. Художник Илья Чичкан, кажется, немного перебрал. Прямо в зале он настойчиво приставал к Маше Шубиной.