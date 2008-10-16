Геращенко мечтает о платьях в горох (ФОТО)

В первый вечер Украинской недели моды новую коллекцию Лилии Пустовит «оценивала» бывший пресс-секретарь Виктора Ющенко, ныне – народный депутат от фракции НУНС Ирина Геращенко. Она пришла вместе со своей подругой, коллегой по парламенту Еленой Кондратюк (фракция БЮТ) - и не как не госпожа Богуцкая, это принципиально. Кстати, дамы часто появляются на публике вместе, но их объединяет не только женская дружба. «В украинском парламенте только 30 женщин, что очень мало. Из-за этого наша Рада настолько агрессивна, часто бывает жестокой. С Еленой нас объединяет не только дружеские отношения. Мы работали в демократической коалиции, вместе вносили поправки к законам. Дружба укрепляется не только общими интересами, хобби, но и интеллектуальной работой, что важно в женской дружбе», - говорит Геращенко. «Нас часто можно увидеть в кулуарах парламента, потому что мы из тех депутатов, которые чаще других посещали заседания. На сезонах моды, на концертах, в кино, даже в библиотеке можно увидеть нас вдвоем. А вот, например, в спа-салонах нас нет. Все-таки это что-то индивидуальное», - делится госпожа Геращенко. За происходящим на подиуме нардепы наблюдали очень внимательно, обсуждая между собой новые модели. «Мне понравилась коллекция Лилии Пустовит. Было несколько платьев, которые подходят женщине любого возраста и социального статуса. Горох всегда в моде, а легкий крой подчеркивает достоинства и скрывает недостатки женской фигуры. Платья в горох именно то, что я бы купила на следующую весну. Мне скрывать ничего не надо», - подытожила Ирина Геращенко.