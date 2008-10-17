Кужель работала в кафе!

Экс-замминистра регионального развития и строительства Украины Александра Кужель хоть и выглядит «на миллион» и носит одежду известных марок, из которых самая любимая - «Эскада», утверждает, что она, вообще-то не богата. Во время веб-конференции для «Газеты по-киевски» она рассказала, что самый дорогой ее костюм за $1500 пришлось купить для встречи с Маргарет Тэтчер в Англии. Ей помогли купить его друзья из Днепропетровска. А когда костюм стал мал, Александра Кужель подарила его своему лечащему врачу. - А я просто выгляжу дороже. Это тот случай, когда имидж работает на тебя, а не ты на него. Подарили мне как-то итальянскую бижутерию, надела и слышу потом: «Кужель была с во-о-от таким бриллиантом». При этом у нее нет яхты, предприятий, только квартира, которую она получила как депутат, дача в Вышгороде, где она загорает летом и машина. Раньше у Кужель даже не было офиса. И когда она лишилась работы в министерстве, то спас ее владелец группы «ТАС» Сергей Тигипко, предоставивший ей помещение под аналитический центр и машину с водителем. А до этого она работала в кафе. - Первый месяц после отставки я принимала людей в кафе в Пассаже. Пили кофе и беседовали. Мне даже сразу там карточку дали со скидкой – когда увидели, сколько людей встречается со мной в течение дня. А живет экс-замминстра сегодня на депутатскую пенсию. Хотя, для активной жизни, утверждает она, много денег и не надо. Главное, иметь фантазию. И не комплексовать.