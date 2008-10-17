Тимошенко: Почему страуса замучили?

17 октября 2008, 12:46

Виталий Кличко: Прежде, чем жениться, было бы неплохо познакомиться

Эта политическая неделя началась чисто женской перепалкой о нарядах. Причем, начал ее Виктор Янукович, заявив, что при власти в стране – ателье мод. На что Юлия Владимировна молниеносно разгромила его, припомнив о страусиновм дефиле: «А что касается ателье мод и моих платьев, то я хочу сказать, Виктор Федорович, что единственный раз, когда про вас написала вся Европа, когда вы приехали в туда в страусиных туфлях за больше десяти тысяч евро. Зачем страуса замучили? Поэтому когда вы про моду женскую говорите, то не надо этого делать. Потому что мы прекрасно знаем, что депутаты, которые ходят в парламент, - они имеют галстуки, костюмы и обувь, которые стоят, возможно, сотню месячных зарплат одного нормального человека. Поэтому лучше наряды не трогайте». Следующий камень в адрес Юлии Тимошенко прилетел тоже опять-таки из рядов Партии регионов, от Анны Герман. «Может ли быть бедствие сильнее, нежели то, которое сегодня находится при власти в Украине?» – задалась вопросом депутат. И не замедлила выдать рецепт спасения: «Считаем, что БЮТ имеет перед Партией регионов много грехов и поэтому Блоку Юлии Тимошенко надо пройти через чистилище выборов». БЮТ же в чистилище явно не хочет. И без борьбы не сдастся, заверил своих врагов Валерий Писаренко: «Сразу видно, что идет прямое давление на представителей нашей политической силы. Но это не приведет к мандражу, пусть и не ждут». Президент же Виктор Ющенко считает, что сложившаяся ситуация «не является здоровым фактом». Он заявил: «Я убежден, сейчас не надо прятаться в коноплю, не нужно затягивать дискуссию, и в соответствии с Конституцией, у нас есть один способ дать ответ на кризис, сформированный 2 сентября». Владимир Литвин, как обычно, выступил в своем излюбленном амплуа обеспокоенного гражданина. «Допускаю срыв выборов, потому что у нас каждый человек во власти действует по принципу: я хозяин слова - я его дал, я могу назад его взять», – озвучил он жизненное кредо всей украинской политики. И заявил, что ожидает много «неординарных телодвижений», которыми будет сопровождаться эта выборная кампания. И, в заключение, новости спорта. Виталий Кличко отпраздновал триумфальное возвращение на ринг, и вновь переключился на политику. Комментируя решение Леонида Черновецкого вновь стать народным депутатом, Кличко предсказал, что эта идея будет трудной в реализации: «Тяжело будет найти столько гречки, чтобы раздать каждому украинцу по одному килограмму. Это сложная задача, которая стоит перед Черновецким». О своих же возможных союзниках в предвыборной борьбе чемпион высказался осторожно: «Кто-то заявляет, что он идет со мной на выборы. Я хотел бы сказать, прежде, чем жениться, было бы неплохо познакомиться».

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