Павленко не помнит, как у него появился iPhone

Самый молодой украинский министр, занимающийся делами молодежи, семьи и спорта, постоянно борется то с наркоманами, то с алкоголизмом, а также помогает усыновлять детей. Однако, хотя он с вредными привычками как министр и борется, они есть и у него – Павленко курит. Об этом министр рассказал во время чата на сайте «Корреспондент». Тогда же один из читателей спросил его, почему же он позволяет себе появляться в ночным клубах пьяным? На что тот ответил: - Давно не был в ночном клубе… Это еще было до того, как я стал министром. А на вопрос «где Павленко покупал свой iPhone и контрабанда ли он?» министр ответил: - Поскольку он есть у многих украинских политиков, значит, официально iPhone в Украине есть. Мир давно глобализирован, прозрачен, никаких запретов в Украине не было… А вот на вопрос, как он у него появился, ведь официально в Украине эти телефоны еще не продаются, а в России и они поступили в продажу лишь в этом месяце, он сказал: - Как он у меня появился – для самого загадка. Я думаю, что вопрос правильный и очевидно, что пришло время в Украине усилить систему защиты авторских прав, усилить защиту интеллектуальной собственности.