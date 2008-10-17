У сына бютовца в Англии плохая репутация

Светская львица Евгения Губская не могла пропустить открытие Сезона мод в Киеве. Первый вечер она отсидела все четыре показа коллекций украинских дизайнеров. Жена соратника Тимошенко Богдана Губского также поделилась с VIP’ом семейными «секретиками» о том, как ее младшему сыну трудно познакомится с девушкой из-за репутации. С рыженьким Виталием у Евгении, кажется, более близкие отношения, чем с другими членами семьи. Вместе с ним владелица салона красоты ездит на отдых, ходит на светские мероприятия и просто гуляет … по Лондону. Именно в этом городе Виталия Губского часто плутают с английским принцем. «Не знаю, заметили ли вы, как он похож на Принца Чарльза. Даже в Англии, когда идем по улице, англичане подходят и просят сфотографироваться с ним», - радуется Евгения Губская. А вот самому Виталию подойти и познакомиться, тем более с девушкой, тяжело. «Как говорит Виталий, у него плохая репутация и ему трудно знакомится с девушками, потому что они ему не верят», - говорит Губская. С одной из своих возлюбленных Виталий засветился перед фотокамерами. На мамином аукционе кукол Виталий, не скрывая своих чувств, страстно целовал девушку. Говорили, что эту красавицу Виталий привез то ли с Англии, то ли с Америки. «Она была с Украины, просто работала моделью в разных странах», - объяснила заботливая мама Виталия. После нее у самого младшего Губского было много других «увлечений». Наверное, из-за этого красавицы плохо думают о парне. Но! Евгения Губская опять стает стеной за свое чадо. «Хочу сказать девушкам, если до них дойдет, если мальчики делают свой выбор и встречаются с девушкой, то только одной. Они очень красиво ухаживают и делают сумасшедшие поступки», - уверяет будущая свекровь. Кстати, Евгения Губская была знакома почти со всеми девушками своих детей. «Они (сыновья – Ред.) твердо знают, что мне понравится любая девушка, которую они выберут. Я надеюсь, что я буду легкой свекровью, потому что я не собственник по отношению к сыновьям. Я готова к тому, что в их жизни будет другая женщина. Уже сейчас начинаю договариваться с ними о том, что детей ни в коем случаи не должны воспитывать бабушки, а вот на каникулы я буду их забирать», -говорит госпожа Губская.