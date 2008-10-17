Модные Астафьева, Пабат и полный аншлаг у Караванской!

Второй день подряд украинские селебритиз продолжают изучать модные тенденции следующего сезона. На показ Залевского пришла целая группа поддержки: телеведущий Игорь Кондратюк, певицы Наталья Валевская, Дмитрий Коляденко и другие «телевизионные» сотрудники. Также в первом ряду за происходящим на подиуме наблюдали депутат Киеврады Александр Пабат, политик Александра Кужель с подругой Наталией Кривуцой, звезда «Playbоy» Даша Астафьева, актер Алексей Вертинский и Маша Жулай. А вот на показе Оксаны Караванской был просто аншлаг. С огромным букетом цветов приехала жена давнего клиента Караванской Куся Пономарьова. На подиум от Караванской вышли детки, что произвело большой фурор в зале. А после показа желающие таки «бились» за ту или иную вещь с показа львовского дизайнера.