Писаренко волнуют журналисты-алкоголики

Во время веб-конференции на сайте «Газеты по-киевски» народному депутату от БЮТ Валерию Писаренко задали пикантный вопрос о здоровом образе жизни. Его спросили о том, считает ли он нормальным тот факт, что в буфете Верховной Рады продают спиртные напитки. При этом народные депутаты часто их употребляют, а потом в нетрезвом состоянии идут принимать важные решения для страны и в итоге принимают черт знает что. На это молодой нардеп ответил, что ситуация, мол, на самом деле еще хуже. «Одновременно с ними выпивают и журналисты, которые потом это транслируют по телевидению и печатают в газетах. После этого нетрезвые почтальоны разносят газеты по домам, где вечером люди могут за бокальчиком все это увидеть и прочитать», - говорит Писаренко. Но после этого он признался, что информация об алкоголизме депутатов в Раде несколько искривлена. По словам Писаренко, большую часть депутатов с утра чаще всего можно застать в этом самом буфете за стаканом кефира или чашечкой кофе. Депутата также спросили, в какой стране он хотел бы жить, когда в стране такой бардак, тот ответил, что этот вопрос ему задают постоянно. «Чтобы жить лучше, надо работать больше», - рассказал он секрет выживания на родине.