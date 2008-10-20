Людмила Харив в маленьком черном платье

Женщины все чаще твердят, что ходить по магазинам и покупать одежду – это каторжное дело. А тем боле, для мужчин. Поэтому дизайнеры облегчают жизнь нашим очень занятым вип-персонам. Они сами предлагают одежду, хотя и за не малые деньги. Одни шьют – другие носят, при этом «рекламируя» один другого. В пятницу на третий день Ukrainian Fashion Week узнаваемые лица ходили «целыми косяками». Посмотреть, что предлагают носить весной-летом следующего года дизайнеры пришли советник Президента Людмила Харив, народный депутат Наталия Королевская, полити Александра Кужель, владелицы салона красоты Евгения Губская и Дома роскоши Елена Литвин, бывшая жена Евгения Червоненко Маргарита и другие…преимущественно женщины. Следует отметить, что дамы в последнее время все чаще одевают платья, отказываясь от мужских брюк. Так, например Людмила Харив в пятницу пришла в маленьком черном платье, которое просто должно быть в гардеробе каждой женщины. Дочь политика Владимира Литвина Елена выбрала сиренево-желтый наряд, а в руках держала клатч, который сочетался с цветом одежды. Евгения Губская предпочла черный цвет с темно-бирюзовыми вставками. Но последние наряды жены бютовца Богдана Губского почему-то напоминают стиль «летучей мыши». Бывшая ведущая прогноза погоды Даша Астафьева под белый сарафан обула красные туфельки.