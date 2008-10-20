У беременной женщины Балоги будет пять детей!

Беременная депутатка с фракции НУНС Леся Оробец, как и многие обычные женщины, интересуется модой. До родов будущей маме осталось каких-то месяц-полтора, поэтому уже сейчас она начинает подбирать для себя модную одежду. И где, как не на Украинской недели моды в эти дни можно приглядеть что-то интересное, и не как у всех. Леся Оробец же свои будущие деловые костюмы, возможно, будет шить в дизайнера Роксоланы Богуцкой. Той самой, которая обшивает супругу Президента Катерину Ющенко. Госпожа Оробец специально пришла на показ новой коллекции дизайнерши, хотя лично с ней не знакома. «До родов осталось от силы месяц-полтора, поэтому есть смысл подумать о будущем, - говорит госпожа Оробец. – Чувствую себя шикарно, и поверьте - это не болезнь». Какого пола ребенок, 26-летняя нардеп не знает, «лишь бы живой-здоровый, учитывая нынешнюю экологическую и политическую ситуацию в стране». С политикой малыш связан не посредственно, потому что вместо маминых сказок слушает речи Ющенко, выступления Тимошенко и Верховную Раду без пульта. «Не каждому такое достается», - радуется госпожа Оробец. А еще роды почти совпадают с парламентскими выборами в декабре. Но ситуация в стране никак не влияет на самочувствие политика. «Я счастливый человек, потому что беременной женщины недоступны те переживания, к каким мы обычно склонны. В настоящий момент я чувствую абсолютный покой, уверенность непрошибаемую. Это одно из самых приятных состояний», - поделилась с VIP’ом будущая мама. Имя малышу тоже еще не выбирали, но кого взять в кумовья Леся Оробец уже обдумывает. Оробец также все еще выбирает, где ей рожать – в частной клинике или государственном роддоме. Говорит, что в клинике отношение к роженице намного гуманнее, а давать доктору взятку не хочет. Объясняет тем, что привыкла за все платить, и ей больше по душе рассчитаться официально, чем давать кому-то в карман. И не спасает Лесю Горобец даже депутатское положение. Единственно, что уже готово полностью - комната для ребенка. «Комната универсального цвета, выполнена в светло-бежевых тонах, потому что я имею планы на детей. Если Господь даст, то это явно не последний ребенок. Минимум трое, а там сколько смогу. В идеале пятеро», - говорит Горобец. Леся Оробец вышла замуж за сына председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Валерия Омельчука.