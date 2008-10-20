Ставнийчук повторила опыт Ющенко и Ванниковой

Неделя украинской моды не оставляет равнодушного никого. Изучают модные тенденции будущего сезона не только молодые и красивые, но и старые и маленькие, высокие и низкорослые, худые и толстые, лысые и волосатые – в общем, все спешат на Ukrainian Fashion Week. Известные люди своим присутствием демонстрируют свое уважение тому или иному дизайнеру. И конечно, показ – повод лишний раз засветиться перед камерами. И не верьте, если говорят, что в публичном месте в толпе они прячутся. Не хотели бы светиться – не пришли бы. Простые же смертные после показа остаются в холле выставочного зала, чтобы на других посмотреть и себя показать. Богема же между показами проводит время в буфете, кто менее интересен обществу, и перед камерами, кто очень востребован. Как на пример, представитель президента в Конституционном суде Марина Ставнийчук. В субботу на показе весенне-летних коллекций она пришла с дочкой, и к их персоне было особо пристальное внимание. Раньше мы писали о том, как Виталина Ющенко приучает Доминику к красоте, а пресс-секретарь Президента Ирина Ванникова на UFW привела маленькую дочку.