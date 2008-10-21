Как муж Ефросининой ухаживал за брюнеткой (ФОТО)

Модные дефиле продолжают привлекать внимание общества. Даже самые маленькие стремятся попасть на дизайнерское представление. Не исключение и семейство Ефросининой-Хромаева. Раньше, на сезонах моды телеведущая Маша Ефросинина была постоянным гостем. Она приходила со своей сестрой Лизой, которая сейчас встречается с сыном президента Андреем Ющенко или с мужем Тимуром Хромаевым. Ныне в зрительском зале ее заменяет маленькая Нана Хромаева. Машиной дочке всего 4 годика, но она уже привыкает к телекамерам и красивой жизни. На показе коллекции Виктории Гресь Нана рассматривала особо внимательно, через бинокль, постоянно комментировала что-то папе Тимуру и не скрывала своих эмоций, которые просто переполняли ее маленькую душу. А вот взрослые тети и дяди свои чувства научились контролировать, и уже хорошо умеют, где надо улыбнется, а где надо и брови вместе свести.