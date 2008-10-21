Янукович в Одессе опять перепутал имена (АУДИО)

Вчера глава украинского теневого правительства Виктор Янукович приехал в Одессу для участия в областной партийной конференции Партии регионов. Заодно Виктор Федорович решил окультуриться, посетив Одесский национальный театр оперы и балета, руководство которого подарило ему фотоальбом. Позже он прогулялся вместе с народным депутатом Сергеем Киваловым по главной улице города Дерибасовской. Вот во время выступления уже на самой партийной конференции лидер бело-голубых, профессор произнес следующее: «Я хочу привести фразу одного из героев Бебеля: «Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...» Известно, что писателя Исаака Эммануиловича звали Бабелем, но никак не Бебелем. Очевидно, Виктор Янукович перепутал деятеля немецкого рабочего движения Августа Бебеля с одесским писателем Исааком Бабелем. К сожалению, телеканалы сей факт не запечатлели, а аудиофайл оказался лишь у газеты «24». Как известно, это не первый казус Януковича с именами. И почему-то такие случаи связанны у Виктора Федоровича именно с Одессой. В прошлый раз в ходе выборной кампании 2006 года на одном из своих выступлений в этом городе Виктор Янукович оговорился и выдал: «В Одессе родилась такая великая поэтесса, как Анна Андреевна Ахметова...». Что тут еще сказать. Ахматова, конечно, классика, но Ахметов – это наше все.