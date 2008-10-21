Внимание! Депутаты вышли воевать на подиум (ФОТО)

Журналисты часто любят писать о том, что заседания депутатов Верховной рады превращаются в показ мод. Особенно рисуются одна перед другой своими нарядами народные депутатки. И вот, Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» предоставил им возможность побывать в приписанной им среде, то есть на подиуме. Самые известные дизайнеры нашей страны создали коллекцию под названием «Все на войну со СПИДом». Воевать на подиум вышли: нардеп от НУНС Ирина Геращенко с винтовкой в руках в платье Йорц Аннет, регионалки Елена Бондаренко в красном комбинезоне от Ирины Каравай и Инна Богословская с конским хвостом в наряде Ворожбит-Земсковой, Ирэна Кильчицкая с боевым раскрасом в милитари от Анны Бабенко. «Золотую рыбку» Яну Клочкову разула и одела Юлия Айсина, жена политика-боксера Виталия Кличко Наталия замаскировалась в одежде Виктора Онисимова, светская Катя Осадча была в шляпе Глибина-Баклагинова, Юлия Литвиненко демонстрировала наряд Елены Даць. Показ Фонда «АНТИСПИД» стал одним из самых ярких на Ukrainian Fashion Week и собрал рекордное количество знаменитостей…