Дети Кильчицкой на искусственном питании (ФОТО)

21 октября 2008, 16:31

Зампред КГГА Кильчицкая после родов вышла на подиум

Ирэна Кильчицкая приняла участие в показе социальной коллекции проекта Fashion AID. Ее выход на подиум произвел настоящий фурор. Появление Кильчицкой на публике сорвало огромный шквал оваций. Просто никто не ожидал. Ирэна Реонольдовна демонстрировала наряд дизайнера Анны Бабенко. «Участвовать в показе меня пригласил Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД». Сегодня исполнился только месяц моему ребенку, и я не совсем готова, поэтому не хотела участвовать в мероприятии. Хотя понимала, что это важная социальная функция и решила принять участие несмотря ни на что», - комментирует свой дебютный выход Кильчицкая. Она была одета в платье, на голове - берет, а в руках винтовк и ребенок. Говорит, что наряд выбирала сама, хотела, чтобы «была оптимально выдержана тема милитари, война со СПИДОм с одной стороны, а с другой – чтобы подходил под ее сегодняшние формы». «Бешеный» макияж, в смысле, черные полоски на лице Ирэна тоже сама попросила сделать. А чтобы образ был завершен, в последний момент Кильчицкая захотела взять на руки ребенка – на подиум вышла с куклой. «Считаю, что в любом образе могу выглядеть очень органично», - говорит Кильчицкая. Ходить по подиуму Ирэна Кильчицкая научилась за пол часа репетиции со всеми остальными моделями. «Когда мне было 11-12 лет, я работала манекенщицей в Киевском доме моделей. Тогда манекенщица, а теперь модели, ходили по другому, но ничего сложного в этом нет, потому что я же выходила не профессионально», - объясняет Кильчицкая. VIP спросил Ирэну Кильчицкую, не хотела ли она показать маленького Марка и модничает ли дома дочка Моника: «Нет, он еще совсем маленький, но когда дети подрастут, я готова с ними на подобные мероприятия. А Моника постоянно примеряет мои каблуки, при этом говорит «Теп-теп». Новоиспеченная мама рассказала, что дочка уже хорошо разговаривает и все повторяет, наблюдает за нянями Марка, и делает то же со своей куклой. «К Марку она никогда меня не ревновала, потому что мы ее очень любим, приделаем ей много внимания», - продолжает Кильчицкая. Она также рассказала, что ни кого из своих детей не кормила грудью - они на искусственном питании. «Во-первых, с детьми у меня разный резус, а во-вторых, я работаю, поэтому если я буду кормить их грудью, то они останутся голодными», - смеется молодая мама. Скоро Кильчицкая вернется не только на работу в мэрию, 23 ноября заканчивается ее декретный отпуск, но и в спортзал. «У меня было кесарево сечение, то есть я не могу приступить к активной физической нагрузки. В спортзал вернусь, когда разрешат врачи. Сауны я вообще не люблю. Сейчас ограничиваю себя в питании и делаю массажи», - говорит подруга жены Черновецкого.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Украинка по происхождению Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять