Дети Кильчицкой на искусственном питании (ФОТО)

Ирэна Кильчицкая приняла участие в показе социальной коллекции проекта Fashion AID. Ее выход на подиум произвел настоящий фурор. Появление Кильчицкой на публике сорвало огромный шквал оваций. Просто никто не ожидал. Ирэна Реонольдовна демонстрировала наряд дизайнера Анны Бабенко. «Участвовать в показе меня пригласил Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД». Сегодня исполнился только месяц моему ребенку, и я не совсем готова, поэтому не хотела участвовать в мероприятии. Хотя понимала, что это важная социальная функция и решила принять участие несмотря ни на что», - комментирует свой дебютный выход Кильчицкая. Она была одета в платье, на голове - берет, а в руках винтовк и ребенок. Говорит, что наряд выбирала сама, хотела, чтобы «была оптимально выдержана тема милитари, война со СПИДОм с одной стороны, а с другой – чтобы подходил под ее сегодняшние формы». «Бешеный» макияж, в смысле, черные полоски на лице Ирэна тоже сама попросила сделать. А чтобы образ был завершен, в последний момент Кильчицкая захотела взять на руки ребенка – на подиум вышла с куклой. «Считаю, что в любом образе могу выглядеть очень органично», - говорит Кильчицкая. Ходить по подиуму Ирэна Кильчицкая научилась за пол часа репетиции со всеми остальными моделями. «Когда мне было 11-12 лет, я работала манекенщицей в Киевском доме моделей. Тогда манекенщица, а теперь модели, ходили по другому, но ничего сложного в этом нет, потому что я же выходила не профессионально», - объясняет Кильчицкая. VIP спросил Ирэну Кильчицкую, не хотела ли она показать маленького Марка и модничает ли дома дочка Моника: «Нет, он еще совсем маленький, но когда дети подрастут, я готова с ними на подобные мероприятия. А Моника постоянно примеряет мои каблуки, при этом говорит «Теп-теп». Новоиспеченная мама рассказала, что дочка уже хорошо разговаривает и все повторяет, наблюдает за нянями Марка, и делает то же со своей куклой. «К Марку она никогда меня не ревновала, потому что мы ее очень любим, приделаем ей много внимания», - продолжает Кильчицкая. Она также рассказала, что ни кого из своих детей не кормила грудью - они на искусственном питании. «Во-первых, с детьми у меня разный резус, а во-вторых, я работаю, поэтому если я буду кормить их грудью, то они останутся голодными», - смеется молодая мама. Скоро Кильчицкая вернется не только на работу в мэрию, 23 ноября заканчивается ее декретный отпуск, но и в спортзал. «У меня было кесарево сечение, то есть я не могу приступить к активной физической нагрузки. В спортзал вернусь, когда разрешат врачи. Сауны я вообще не люблю. Сейчас ограничиваю себя в питании и делаю массажи», - говорит подруга жены Черновецкого.