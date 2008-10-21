Экс-жена Червоненко затусовалась на показах

Марго начала чаще появляться на людях
За «звездным» дефиле на подиуме, которое на шестой день Ukrainian Fashion Week организовал Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД», наблюдали не менее узнаваемые личности нашей страны. Дизайнеры представили публике свой метод борьбы с эпидемией. Ведь даже отправляясь на войну со СПИДом, надо выглядеть красиво, ярко, эффектно. Как надо одеваться на войну знают: регионалка Ирина Бережна, соратница Юлии Тимошенко Наталия Королевская, советник Президента Людмила Харив, «зеленый» Виталий Кононов, генпродюсер «Интера» Анна Безлюдна, телеведущая Татьяна Рамус и многие другие VIP-персоны, которые в этот вечер пришли на показ. Следует отметить, что в зале присутствовала и бывшая жена Евгения Червоненко Маргарита. Она по прежнему блондинка, ярко одевается и не теряется в толпе, благодаря своему внешнему виду. Но в последнее время Маргарита немного постарела, наверное, сказываются все-таки жизненные проблемы и судебные разбирательства с бывшим мужем. Да и место тусовок Марго выбрала правильное – не мешало бы ей обновить гардероб.