Тимошенко и Шуфрич купили у Бродского матрац

Известный и довольно таки скандальный украинский политик Михаил Бродский уже заслужил славу такого себе «украинского Жириновского». Но, кроме политики и баскетбольного клуба «Черкасские мавпы», он еще занимается и бизнесом. К примеру, именно Бродский возит уже много лет из Италии к нам в страну матрацы марки «Венетто». Во время онлайн-конференции на сайте From-UA он рассказывал о своих клиентах. Один из читателей задал вопрос, правда ли, что одним из главных клиентов Бродского является Шуфрич, закупающий в год до 1500 матрасов для личных нужд, политик-бизнесмен ответил: «Один он точно покупал. И один Юля». И это несмотря на то, что Бродский давным-давно рассорился с Юлией Тимошенко и вышел из числа ее сторонников. Хотя, вполне возможно, покупка произошла еще во времена дружбы. Также он подтвердил тот факт, что происходит от тех самых Бродских, что владели сахарными заводами в Киевской и Подольской губерниях. «Таки да», - гордо сказал он. Но при такой обеспеченной жизни, славных предках и молодой блондинке-супруге, ему не хватает только одного: «Хочу на 20 лет назад»!