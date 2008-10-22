Кличко пытался влезть в «девятку»

Известно, что Чемпион мира по боксу Виталий Кличко ездит на джипе «Toyota Land Cruiser 100VX» 2003-го года выпуска, подаренном братом Владимиром. Кстати, ответным подарком от Кличко-старшего младшему стал новый «Hummer».Известно, также что Виталию еще очень нравятся машины марки «Mercedes». Он уже успел поездить на автомобиле Mercedes S-Klasse с заводским индексом W220, а сегодня мечтает о новом авто этой же марки.

А вот первой машиной боксера была «девятка». Об этом он рассказал во время прямой линии Виталия с читателями газеты «Факты и комментарии», где не отказался от горячей пиццы с курицей и ананасами.

«Помню, на соревнованиях в Англии, мне тогда лет 20 было, заработал денег и купил себе серую "девятку". Потом начался бензиновый кризис и машина простаивала. Бензин купить не мог! Пришлось продать машину. Недавно попробовал сесть в "девятку". Знаете, теперь я даже не представляю, как я в ней помещался: у меня голова получается между коленей», - удивляется чемпион с ростом более двух метров.

Когда он за рулем, спиртное не употребляет. Но любит вино и пиво, и обязательно в хорошей компании.

Про семью же Виталий рассказывает мало: «Я женат, у меня трое детей - два мальчика и девочка. Где комфортнее нам жить? Может, в Западной Европе. В Соединенных Штатах более комфортно в материальном плане, но для меня комфорт - это мои друзья, общение с теми людьми, с которыми я вырос».